Назначена дата рассмотрения апелляции на арест начальника СвЖД

Областной суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы защиты на арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Напомним, на минувшей неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу сроком на два месяца. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. Ранее защита просила освободить его под залог, размер которого определяет суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, рассмотрение апелляции на арест Миронова состоится в эту пятницу, 21 декабря.

Напомним, сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.