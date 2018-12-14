Задержан начальник Свердловской железной дороги

Задержан начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, глава филиала РЖД подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Какие-либо подробности в следствии пока не разглашают.

Алексей Миронов задержан, у него уже проведен обыск. Известно, что сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

Напомним, Миронов был назначен на пост начальника СвЖД в 2011 году. Заступив на должность, он обещал развивать пригородное сообщение в регионе.