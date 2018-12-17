17 Декабря 2018
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Защита арестованного главы СвЖД подала апелляцию

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляция на арест главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, документы поступили сегодня.

Апелляцию подали сегодня, рассматривать будут в Свердловском областном суде. Точной даты пока нет.

Напомним, что суд решил заключить его под стражу сроком на два месяца. Мужчина подозревается в получении взятки в крупном размере. В суде он заявил, что это обвинение - провокация и абсурд. Свою вину Миронов не признал.

Напомним, дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). У него был проведен обыск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, сейчас Миронова замещает первый замначальника магистрали Валентин Искоростенский.

Алексей Миронов был назначен на пост начальника СвЖД в 2011 году. До этого, с июля 2009 года, он руководил центральной дирекцией управления движением РЖД в тот период, когда ведомство возглавлял Владимир Якунин.

Едва Миронов заступил на должность, то сразу пообещал развивать пригородное сообщение. При нем проходила реализация проекта Северный обход Перми, а также демонтаж железнодорожных путей в центре города. Одна из последних рабочих встреч Миронова перед его задержанием состоялась именно в Перми - с губернатором Максимом Решетниковым.

Также СвЖД задействована в проектах в северных округах - имеет отношение к Северному широтному ходу, а также реализует крупные проекты в Тюмени, которые в свой приезд оценивал новый уральский полпред Николай Цуканов. Свердловская железная дорога участвовала в проекте РЖД по развитию инфраструктуры участка Тобольск – Сургут.

Случались за это время и различные ЧП на железной дороге: из недавних можно вспомнить столкновение поезда с автоцистерной на станции Кунавино или сход 20 грузовых вагонов на станции Билимбай.

Напомним, главе СвЖД уже предъявлено обвинение во взяточничестве, сейчас проверяется его причастность к совершению иных преступлений.

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Защита арестованного главы СвЖД подала апелляцию

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Теги: Миронов, СвЖД, арест, Ленинский суд



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