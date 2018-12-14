14 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Задержанному начальнику СвЖД предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ прокомментировали задержание начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Напомним, ранее стало известно, что глава филиала РЖД подозревается в получении взятки. Миронов задержан, у него проведен обыск.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте, дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). Создана следственно-оперативная группа, куда вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и Свердловского следственного отдела на транспорте УрСУТ, а также представители управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу и УФСБ России по Свердловской области.

годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Алексей Миронов(2018)|Фото: Накануне.RU

Как уточнили в следствии, начальник Свердловской железной дороги задержан и был допрошен в качестве подозреваемого. Также проведен личный обыск задержанного, после чего ему было предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Сейчас проверяется причастность Алексея Миронова к совершению иных преступлений.

В пятницу будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напомним, Миронов был назначен на пост начальника СвЖД в 2011 году.

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Задержанному начальнику СвЖД предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

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Теги: Миронов, взятка, дело



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