"Это всё провокация!" Главу СвЖД арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга решил оставить под стражей начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова на два месяца. Мужчина подозревается в получение взятки в крупном размере, передает корреспондент Накануне.RU.

Защита Миронова просила освободить его под залог, размер которого определяет суд. Заседание прошло за закрытыми дверями от СМИ. Представители прокуратуры просили для подсудимого домашний арест.

"Свой приговор я собираюсь обжаловать. Это провокация и абсурд", - сказал глава СвЖД и пояснил, что "заказчики" этого дела некие Савранин, Акулов и Широков. Также назвал виновной компанию "Стройфикс".

"Все это провокация, сделанная для того, чтобы меня дискредитировать", - сказал Миронов перед тем, как его увели. Свою вину он также не признал.

Напомним, дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). Миронов задержан, у него был проведен обыск.

Алексей Миронов был назначен на пост начальника СвЖД в 2011 году. До этого, с июля 2009 года, он руководил центральной дирекцией управления движением РЖД в тот период, когда ведомство возглавлял Владимир Якунин.

Едва Миронов заступил на должность, то сразу пообещал развивать пригородное сообщение. При нем проходила реализация проекта Северный обход Перми, а также демонтаж железнодорожных путей в центре города. Одна из последних рабочих встреч Миронова перед его задержанием состоялась именно в Перми - с губернатором Максимом Решетниковым.

Также СвЖД задействована в проектах в северных округах - имеет отношение к Северному широтному ходу, а также реализует крупные проекты в Тюмени, которые в свой приезд оценивал новый уральский полпред Николай Цуканов. Свердловская железная дорога участвовала в проекте РЖД по развитию инфраструктуры участка Тобольск – Сургут.

Случались за это время и различные ЧП на железной дороге: из недавних можно вспомнить столкновение поезда с автоцистерной на станции Кунавино или сход 20 грузовых вагонов на станции Билимбай.

Напомним, главе СвЖД уже предъявлено обвинение во взяточничестве, сейчас проверяется его причастность к совершению иных преступлений.