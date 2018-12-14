Судьбу главы Свердловской железной дороги решают за закрытыми дверями. Сам Миронов не считает себя виновным

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения для начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который подозревается в получение взятки в крупном размере. Суд решил закрыть заседание от СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

В суде Миронов и его адвокат не стали комментировать инцидент. Во время процесса отводов ни одна из сторон не заявила. Защита Миронов просит освободить его под залог, размер которого определяет суд.

"Свердловская железная дорога прислала положительную характеристику на директора. Он также имеет многочисленные награды. Просим не заключать его под стражу", - сказал адвокат. Сам Миронов не считает себя виновным.

Прокурор, ссылаясь на тайну следствия, попросил закрыть заседание от СМИ. Судья поддержал эту инициативу, как и Миронов.

Напомним, дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). Миронов задержан, у него был проведен обыск.

Алексей Миронов был назначен на пост начальника СвЖД в 2011 году. До этого, с июля 2009 года, он руководил центральной дирекцией управления движением РЖД в тот период, когда ведомство возглавлял Владимир Якунин.