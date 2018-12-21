"Здесь не театр, а судебное заседание". Глава СвЖД останется под арестом до февраля

Свердловский областной суд в пятницу рассмотрел апелляционную жалобу на арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Высокопоставленный железнодорожник останется под стражей, передает корреспондент Накануне.RU.

Миронов участвовал в судебном заседании по видеосвязи и выступил категорически против фото- и видеосъемки, обосновав это тем, что все объяснения для СМИ он дал в день своего ареста. Его поддержал адвокат.

"Здесь не театр, а судебное заседание", - заявил защитник. Он также попросил приобщить справку о состоянии здоровья своего подзащитного и поручительство от некоего "уважаемого гражданина Свердловской области", имя которого он называть не стал, но уточнил, что тот присутствует в зале. По всей видимости, им оказался экс-начальник СвЖД Борис Колесников, который сегодня также пришел в суд.

Затем прокуратура и СКР попросили закрыть процесс от СМИ по причине "тайны следствия". Судья возражать не стала.

Жена и дочь Алексея Миронова также присутствовали в суде, но от подробных комментариев воздерживались. Супруга сообщила, что не была в курсе дел мужа. На вопрос, кому могло быть выгодно уголовное дело против него, она отвечать не стала.

"Нет таких людей, которые могли бы занять его место на Свердловской железной дороге", - сказала лишь она.

Рассмотрение апелляции затянулось на несколько часов. В итоге областной суд оставил в силе постановление суда первой инстанции. Мера пресечения избрана по 12 февраля 2019 года включительно.

Напомним, на минувшей неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу сроком на два месяца. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. Ранее защита просила освободить его под залог, размер которого определяет суд.

Добавим, сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.