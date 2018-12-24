Транспортная прокуратура начала проверку СвЖД после ареста Миронова

Транспортная прокуратура начала проверку Свердловской железной дороги. По данным надзорного ведомства, речь может идти о коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проводится проверка исполнения СвЖД законодательства о размещении заказов отдельными видами юридических лиц. Прокуроры намерены дать правовую оценку законности расходования бюджетных средств, а также выделенных в рамках инвестпрограмм на строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию объектов магистрали.

Как уточнили в ведомстве, основанием для проверки стало возбуждение ряда уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при строительстве объектов железнодорожного транспорта, а также публикации в СМИ и интернете.

Арест Алексея Миронова

Напомним, на минувшей неделе областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Высокопоставленный железнодорожник, обвиняемый в получении крупной взятки, останется под стражей до февраля.

Добавим, сам Миронов считает случившееся провокацией.