Транспортная прокуратура начала проверку СвЖД после ареста Миронова

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Транспортная прокуратура начала проверку СвЖД после ареста Миронова

Транспортная прокуратура начала проверку Свердловской железной дороги. По данным надзорного ведомства, речь может идти о коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проводится проверка исполнения СвЖД законодательства о размещении заказов отдельными видами юридических лиц. Прокуроры намерены дать правовую оценку законности расходования бюджетных средств, а также выделенных в рамках инвестпрограмм на строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию объектов магистрали.

Как уточнили в ведомстве, основанием для проверки стало возбуждение ряда уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при строительстве объектов железнодорожного транспорта, а также публикации в СМИ и интернете.

Алексей Миронов(2018)|Фото: Накануне.RU

Арест Алексея Миронова

Напомним, на минувшей неделе областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Высокопоставленный железнодорожник, обвиняемый в получении крупной взятки, останется под стражей до февраля.

Добавим, сам Миронов считает случившееся провокацией.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Транспортная прокуратура начала проверку СвЖД после ареста Миронова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СвЖД, прокуратура, проверка, Миронов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 14:12 Мск "Здесь не театр, а судебное заседание". Глава СвЖД останется под арестом до февраля
Ранее 18.12.2018 12:20 Мск Назначена дата рассмотрения апелляции на арест начальника СвЖД
Ранее 17.12.2018 09:58 Мск Защита арестованного главы СвЖД подала апелляцию
Ранее 14.12.2018 15:56 Мск "Это всё провокация!" Главу СвЖД арестовали на два месяца
Ранее 14.12.2018 13:41 Мск Судьбу главы Свердловской железной дороги решают за закрытыми дверями. Сам Миронов не считает себя виновным
Ранее 14.12.2018 08:38 Мск Задержанному начальнику СвЖД предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере
Ранее 14.12.2018 08:19 Мск Задержан начальник Свердловской железной дороги

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети