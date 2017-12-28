СКР отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

Следственный комитет РФ отрабатывает все версии взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, "следствие находится в активной стадии", передает РИА Новости.

Отметим, сегодня президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. СКР пока не торопится возбуждать уголовное дело по статье о терроризме.

Напомним, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами. В результате взрыва пострадали более 10 человек.