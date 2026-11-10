Следователи ищут свидетелей исчезновения Усольцевых по данным сотовых операторов

Следствие изучает информацию от сотовых операторов, чтобы установить свидетелей, которые могли находиться в день пропажи семьи Усольцевых в том же районе. Об этом сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

При этом, по ее словам, установить точное количество людей в той местности в определенное время невозможно. Связь там нестабильна, а в поселке Кутурчин, рядом с которым пропали Усольцевы, ее просто нет.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь – пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года: они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Последние масштабные поиски проводились в июне-июле 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.