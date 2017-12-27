В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в торговом центре

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого в одном из торговых центров города. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По предварительным данным, сегодня, 27 декабря, в помещении одного из магазинов произошёл взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента госпитализировано четыре человека.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте происшествия во главе с руководителем петербургского ГСУ СКР работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения комитета, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, причастного к совершённому преступлению. Рассматриваются все версии произошедшего.