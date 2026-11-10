Юрий Бурлачко провел в ЗСК совещание по теме развития дошкольного образования на Кубани

Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором была рассмотрена информация о реализации государственной политики в сфере дошкольного образования на Кубани. Участие в работе также приняли председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, министр образования и науки региона Сергей Пронько.

Открывая совещание, председатель ЗСК отметил, что дошкольное образование – это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка.

«Именно дошкольное образование помогает развивать у детей важные социальные, эмоциональные, когнитивные и физические навыки, базовые знания и умения, которые необходимы для социализации и помогают детям в достижении будущих академических успехов и обучении на протяжении всей жизни. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что развитие и общего, и дошкольного образования – это важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны безусловно исполняться», – сказал Юрий Бурлачко.

Сергей Пронько представил информацию по обсуждаемому вопросу. По его данным, на Кубани из более 1 млн детей треть составляют дошкольники. В 2026 году на систему дошкольного образования, состоящую из 1563 организаций, запланировано 45 млрд рублей. Занятиями в системе охвачено более 232 тысячи детей, которые занимаются в 13 426 группах различной направленности. Для решения задачи доступности дошкольного образования применяются вариативные формы – это создание групп кратковременного пребывания и семейного воспитания. Открытие таких групп в детских садах продолжится: к концу 2028 года в крае должно функционировать 865 подобных групп для почти 7 тыс. детей. Группы для детей ясельного возраста созданы во всех 44 муниципалитетах края.

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Александр Поголов напомнил о принятых законах в поддержку развития системы дошкольного образования, в том числе направленных на соцподдержку педагогов и семей участников спецоперации. Парламентарий подчеркнул, что комитет держит на контроле вопросы строительства и ремонта детских садов, их оснащения, обеспечения кадрами.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко поинтересовался, насколько активно используется ресурс целевого обучения для обеспечения педагогическими кадрами детских садов.

Министр пояснил, что сейчас проходят обучение порядка 200 будущих педагогов в рамках целевых договоров, также продолжается работа с муниципалитетами по организации подачи заявок от них на портал «Работа России».

Кроме того, как проинформировал Сергей Пронько, в текущем году запланированы капремонт и оснащение 4 дошкольных образовательных организаций в Динском, Ейском, Каневском и Крымском районах. Причем в трех детских садах работы уже завершены. Всего же за последние пять лет были отремонтированы 20 образовательных учреждений. В 2025 году 10 детских садов было введено в эксплуатацию, создано более 2 тысяч мест. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 10 объектов на 2 725 мест.

Завершая обсуждения, председатель ЗСК отметил проводимую министерством работу по развитию дошкольного образования в регионе, а также подчеркнул, что депутаты кубанского парламента в рамках своих полномочий всегда готовы оказать свою помощь в решении поставленных задач.

«Государство оказывает непрерывную поддержку развитию дошкольного образования. Ежегодно на региональном и муниципальном уровнях уделяется самое серьезное внимание этому вопросу. Очень важно продолжать эту работу, а также осуществлять непрерывный мониторинг исполнения законодательства в данном направлении», – сказал Юрий Бурлачко.

По итогам совещания была принята резолюция с рекомендациями по совершенствованию работы в реализации государственной политики в сфере дошкольного образования в регионе.