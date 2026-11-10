Пенсионерка из Прикамья перевела мошенникам полмиллиона рублей под предлогом покупки криптовалюты

Жительница Кочевского района стала жертвой мошенников: под предлогом покупки криптовалюты она перевела злоумышленникам все свои накопления, а также кредитные средства - в общей сложности около 500 тыс. рублей. Деньги поступили на банковский счёт жителя Орловской области. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

После обращения пенсионерки прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием взыскать с владельца счёта сумму неосновательного обогащения. Суд первой инстанции отказал, сославшись на добровольность перевода и исполнение ответчиком обязательств по покупке криптовалюты. Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.

Суд апелляционной инстанции признал доводы прокурора обоснованными и постановил взыскать с владельца счёта незаконно полученные средства. После вступления решения в силу в октябре 2026 года судебные приставы взыскали сумму со счёта должника. Деньги в полном объёме возвращены пенсионерке.