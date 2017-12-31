Обвиняемый во взрыве в питерском "Перекрестке" прятал флэшки с информацией о теракте

Взорвавшему взрывное устройство в петербургском "Перекрестке" мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, теперь ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

По данным следствия, обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.



"Проведенные следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флэшек", - добавили в СКР.

С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Напомним, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". В камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.