Александр Моор проведет прямую линию, во время которой ответит на вопросы жителей региона

30 ноября в 17.00 губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию, во время которой ответит на вопросы жителей региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Задать вопросы можно к постам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или по короткому номеру 122. Кроме соцсетей, эфир прямой линии можно будет посмотреть на региональных телеканалах и радио.

В прошлый раз губернатор отвечал на вопросы жителей региона 28 октября 2025 года.

Всего по данным Центра управления регионом на прямую линию губернатора было принято 1682 вопроса. Сообщения поступали даже после завершения прямой линии. На каждый вопрос был дан ответ.

Сама прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор Александр Моор ответил на 35 вопросов, по которым пришло наибольшее число сообщений от жителей: средневзвешенная оценка, рост тарифов, реконструкция дорог, строительство социальных объектов.

Впоследствии по итогам прямой линии, в Голышмановском округе открыли многофункциональную спортивную площадку, начали строительство школы в 5-м Заречном микрорайоне в Тюмени. Новая школа будет рассчитана на 1400 мест. В учреждении предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики, библиотека, большая столовая на 700 посадочных мест, два спортивных зала.