В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый во взрыве в супермаркете

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в совершении взрыва в торговом центре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России. С ним незамедлительно начали работать следователи СК. В настоящее время его допрашивают.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.

По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).