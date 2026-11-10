Мерц пригрозил заблокировать новый семилетний бюджет ЕС без гарантий поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028-2034 гг., если страны не возьмут обязательство поддерживать киевский режим после 2027 года. Об этом, как пишет Financial Times, он заявил председателю Евросовета Антониу Коште.

Мерц подчеркнул, что коллективный вклад в покрытие дефицита финансирования является обязательным условием для обсуждения бюджетных вопросов. Украине требуется дополнительно 70 млрд евро сверх ранее согласованного кредита в 90 млрд. ЕС планирует покрыть 45 млрд из этой суммы. Переговоры по бюджету должны завершиться до конца 2026 года, чтобы избежать политической нестабильности из-за грядущих выборов во Франции, Италии, Испании и Польше. Но среди стран есть существенные разногласия.

Ряд стран (Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия) уже отказались участвовать в кредитовании Украины, что вызвало обеспокоенность Берлина. Мерц признал, что поддержка Украины ложится тяжелым бременем на европейские бюджеты, поэтому особенно важно, чтобы его разделили все страны без исключения.

В ходе споров о новом семилетнем бюджете в ЕС обнаружился раскол, пишут западные СМИ. И в целом ЕС погружается в системный социально-экономический кризис, из которого не видно выхода.