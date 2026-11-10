На Урале отправили в колонию сибиряка, задержанного с 19 кг наркотиков

На Среднем Урале житель Новосибирска осужден за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Ближайшие годы он проведет в колонии.

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На скамье подсудимых оказался Борис Соболев. Как сообщалось, сибиряк, подрабатывающий частными грузоперевозками, приехал в Свердловскую область, чтобы оборудовать тайники и сделать "закладки" с запрещенными веществами.

При задержании у него изъяли более 19 килограммов наркотиков. Соболеву было предъявлено обвинение, в июне его поместили под арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Борис Соболев признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам он также полностью признал вину и просил о снисхождении.

Сегодня Кушвинский городской суд назначил сибиряку 9,5 лет колонии строгого режима. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.