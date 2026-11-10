СМИ: Украинское урегулирование будет только одним из пунктов на переговорах в ОАЭ

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.

При этом он отметил, что тема Украины - критически важный вопрос. Источник добавил, что участники встречи также обсудят ключевые аспекты создания новой системы континентальной безопасности.

10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби состоится очередной раунд переговоров России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности по гарантиям безопасности станут ключевым условием для завершения конфликта на Украине.