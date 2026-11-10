В Англии захотели наладить военные контакты с Россией

В английском Минобороны сочли, что Великобритании и России необходимо наладить новые каналы связи.

По мнению министра обороны Уэса Стритинга, новые военные каналы связи между странами нужны для того, чтобы предотвратить "риск просчёта". Об этом он сообщил в беседе с Financial Times.

"У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочёл, чтобы существовали и другие каналы, особенно на уровне военных контактов. <...> Всегда существует риск просчёта, поэтому важно поддерживать прямую связь", - приводит РБК мнение Стритинга.