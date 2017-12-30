ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Санкт-Петербурге

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.

По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.

* запрещена в России

