Взорванное в петербургском "Перекрестке" устройство было начинено поражающими элементами

Опубликована запись с камер видеонаблюдения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв бомбы. На ней виден человек, который, предположительно, оставил рюкзак с бомбой в камере хранения, где позднее произошел взрыв.

Видео с камер наблюдения магазина публикует издание "Фонтанка" на своем канале в Youtube.

Как сообщает издание, в четверть седьмого вечера 27 декабря, за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро "Черная речка". Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак.

Войдя в "Перекресток", молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам. На видео, опубликованном изданием, момент выхода человека из магазина не зафиксирован. Вышел посетитель без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе. Через полчаса, в 18:45, в "Перекрестке" прогремел взрыв.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.

В результате взрыва пострадали десять человек. Они были госпитализированы в три городские больницы, одного из них позднее выписали. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.