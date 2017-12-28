Владимир Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил во время встречи с российскими военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", - произнес Путин, обращаясь к военным.

Также он отметил, что "вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, в рамках закона, только закона".

"Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - сказал Путин.

Напомним, ЧП произошло в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами. В результате взрыва пострадали более 10 человек.

Отметим, Следственный комитет отказался признавать произошедшее терактом: уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц.