Школы скоро получат новые учебники физики

В 2027 году в российских школах появятся новые учебники по физике. Об этом в Новосибирске сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

По словам директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубника, десятиклассники начнут заниматься по ним с 1 сентября 2027 года, а одиннадцатиклассники — с 1 сентября 2028 года. Новые учебники будут включать основной материал, обобщение, творческие задания.

Кроме того, Колударова отметила, что сейчас ведется подготовка новых учебников по математике, химии и биологии (базовый уровень готовят в РАН). Насколько можно понять, это будут государственные учебники, как и по истории.

Физика стала обязательным предметом для поступления в вузы на многие инженерные направления. Но учителя отмечают, что этого мало: предмет в школе нормально не преподается, на него отводится очень мало времени, также остро не хватает учителей физики.

Как сообщалось, самым сложным предметом в средней и старшей школе согласно шкале трудности учебных предметов СанПиН признана физика. А помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев привел цифры, что в военно-учебных заведениях ВМФ каждый третий курсант вообще не разбирается в физике. То же самое говорит ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко: по данным внутреннего тестирования, около 70% первокурсников вуза не знают физики, хотя сдали ЕГЭ.