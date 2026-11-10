10 Ноября 2026
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Наука и техника Свердловская область
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Предприятие ТМК впервые произвело станину, предназначенную для установки промышленного оборудования

ТМК Стальные Технологии (входит в Трубную металлургическую компанию) впервые произвело станину — крупное основание, фиксирующее главные компоненты промышленного оборудования. Данный элемент, созданный в рамках межзаводского сотрудничества, отправится на Северский трубный завод (также филиал ТМК).

Как сообщает пресс-служба ТМК, вес станины составляет 45 тонн, а её габариты более 3 метров в ширину и 6,5 метров в длину. На СТЗ такое основание поддерживает пресс-ножницы, применяемые для разделки металлических заготовок. Благодаря этой конструкции устройство поглощает ударные воздействия в процессе функционирования, что гарантирует жёсткость системы и высокую точность среза.

Команда ТМК Стальные Технологии придумала собственный процесс для изготовления детали из толстолистового металла, чья толщина варьируется от 80 до 120 мм. Они изготовили приспособления для соединения компонентов, провели фрезерные работы над каждым узлом, а затем подвергли сварные швы термической обработке на заводских печах. При этом нижняя часть станины, называемая скатом, была дополнительно усилена.

Станина для крепления промышленного оборудования, изготовленное на предприятии ТМК Стальные Технологии(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, станина, предприятие, промышленное оборудование


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