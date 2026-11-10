12 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Дело сделано: экс-мэр Екатеринбурга продолжит работу в Совете Федерации

Бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов продолжит работу в Совете Федерации. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое состоялось во вторник, 10 ноября.

Напомним, 12 октября Орлов был отправлен в отставку – решение утвердили депутаты городской думы. Рустам Галямов, который работал первым заместителем главы города, был назначен врио мэра.

Как сообщил сегодня председатель ЗакСО Дмитрий Жуков, группа из 20 депутатов из разных фракций внесла кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями сенатора. Сам бывший мэр выступил с коротким словом.

"Я работал в правительстве на различных должностях, последние шесть лет возглавлял администрацию города Екатеринбурга. Считаю, что имеющийся опыт позволит мне достойно представлять Законодательное собрание Свердловской области в верхней палате Федерального Собрания в качестве сенатора, представителя Законодательного собрания Свердловской области. Если вы поддержите мою кандидатуру", - сказал в своем выступлении Орлов.

Сегодняшнее голосование было тайным и проводилось при помощи бюллетеней. В итоге решение о наделении экс-мэра полномочиями сенатора было принято единогласно – за него проголосовали все 44 присутствовавших депутата.

Одновременно с этим были прекращены полномочия Орлова как депутата ЗакСО.

"Депутатский опыт получился не очень большим, всего лишь месяц. Но тем не менее, то общение с населением, с избирателями, та работа в течение месяца, пусть это срок такой достаточно короткий – они дали определенный опыт. И я еще раз повторяю, что обязуюсь приложить весь опыт и знания для того, чтобы достойно представлять Свердловскую область, Законодательное собрание, население Свердловской области в верхней палате Федерального Собрания в качестве сенатора. Я хочу поблагодарить вас за доверие и обязуюсь его оправдать", - заявил Орлов.

Ранее Алексей Орлов заявлял, что не исключает работу в Совете Федерации. Предполагалось, что решение об этом примут в октябре, однако сделано это было только сегодня. В Совфеде экс-мэр сменит Александра Высокинского, который назначен одним из заместителей председателя свердловского заксобрания.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге после отставки Орлова идет отбор кандидатов на пост мэра.

Теги: Орлов, заксобрание, Совфед, Екатеринбург


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