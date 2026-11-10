В Екатеринбурге роботы начали развозить заказы

На улицы Екатеринбурга вышли роботы-доставщики. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Автономная доставка организована от Яндекса. На старте сервис доступен жителям отдельных локаций в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах уральской столицы.

Сейчас роверы привезут заказ из шести дарксторов, расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов. В будущем роботы появятся также в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах, а общее число подключенных к сервису дарксторов Лавки планируется довести до 20.

Помимо Лавки, роверы начнут возить заказы из Яндекс Еды, а партнеры Яндекс Доставки смогут подключить роботов к своему магазину или торговой сети как в уже работающих зонах, так и в новых по мере расширения географии сервиса. В Екатеринбурге работают роверы четвертого поколения – это самая новая версия роботов-доставщиков Яндекса.

"Роверы передвигаются по городу автономно. Они самостоятельно распознают препятствия и сигналы светофора, строят оптимальный маршрут и соблюдают заданный скоростной режим. Если возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удаленный оператор", - рассказала директор по продукту рободоставки Яндекса Марина Перескокова.

Кроме Екатеринбурга, роботы возят заказы более чем в 10 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.