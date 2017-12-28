"Там были использованы поражающие элементы": в Кремле объяснили, почему взрыв в магазине Санкт-Петербурга - это теракт

В Кремле объяснили, почему взрыв в магазине Санкт-Петербурга следует считать терактом. Причина в том, что в бомбе использовались поражающие элементы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами. В результате взрыва пострадали более 10 человек.

Следственный комитет отказался признавать произошедшее терактом: уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц. Лишь после того, как о теракте сказал президент Владимир Путин, в ведомстве отметили, что отрабатывают все версии, в том числе и эту.

Фото с места ЧП

О ситуации высказались в Кремле.

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств", - приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Добавим, ранее Госдеп США призвал американцев не посещать район взрыва в Петербурге.