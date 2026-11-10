Мадьяр: ЕС станет неконкурентоспособным при таких ценах на газ

Европейская экономика станет неконкурентоспособной, если продолжит покупать энергоносители за рубежом по высоким ценам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Германию.

Он не призвал напрямую сохранить поставки газа из России, но призвал диверсифицировать маршруты поставок нефти и газа. Ранее Мадьяр заявлял о невозможности быстро отказаться от российских энергоресурсов. Его партия "Тиса" в предвыборной программе называла срок прекращения закупки энергоресурсов в России — 2035 год.

В настоящее время Венгрия получает нефть по трубопроводу "Дружба", а газ — через "Турецкий поток" (через Болгарию и Сербию). Но, согласно утвержденным ЕС ограничениям, импорт российского сжиженного газа должен полностью прекратиться к 30 сентября 2027 года. При этом в сентябре Мадьяр обратился к руководству ЕС с требованием выплатить компенсации за отказ от российских энергоносителей. По его словам, кризисы на Украине и Ближнем Востоке спровоцировали дефицит топлива в странах ЕС, в результате бюджеты стран не выдерживают возросших цен. Он ждет от ЕС конкретного ответа — сколько и когда Венгрии выделят денег.

О потере конкурентоспособности европейской экономики из-за очень дорогого топлива заявил недавно даже ориентирующийся на Брюссель премьер Польши Дональд Туск, пригрозив блокировать любые инициативы ЕС, которые могут привести к дальнейшему росту тарифов.