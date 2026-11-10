Вагоны грузового поезда сошли с рельсов при обрушении моста в Архангельской области

Грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении пролета моста в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне Черемуха — Виледь. Обрушился пролет железнодорожного моста через реку. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

В СЖД добавили, что движение по участку приостановлено. На место направлены восстановительные поезда.

В пресс-службе сообщили, что ожидаются задержки пассажирских поездов. Между станциями Котлас-Южный и Виледь будет организована доставка пассажиров автобусами.