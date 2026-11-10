Рубио заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть приемлемы для России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности по гарантиям безопасности станут ключевым условием для завершения конфликта на Украине.

"Понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после конфликта, и, очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало", - цитирует РИА Новости Рубио.

10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не согласится на заморозку конфликта на Украине, которая позволит сохранить существующие угрозы ее безопасности.