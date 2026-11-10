Бросила утюг в лицо. Жительницу Талицы будут судить за угрозы в адрес дочери и нападение на участкового

Жительница Талицы предстанет перед судом за угрозы убийством в адрес своей 15-летней дочери и нападение на участкового. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 14 мая текущего года дочь обвиняемой попросила мать прекратить выпивать, после чего та взяла отвертку и замахнулась острием в сторону головы подростка, высказывая в ее адрес угрозы убийством. 21 сентября, после жалоб школьницы, в дом наведался участковый уполномоченный полиции. Женщина, находясь в состоянии опьянения, бросила утюг в лицо участковому, а после взяла за металлические ножки журнальный стол и ударила правоохранителя краем деревянной столешницы по левому локтевому суставу. Участковому были причинены физическая боль и телесные повреждения.

Свердловчанке предъявили обвинения по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Свою вину в совершении преступления она признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.