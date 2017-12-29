В больницах остаются девять пострадавших при взрыве в питерском "Перекрестке"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что по состоянию на 29 декабря в больницах остаются девять человек, пострадавших в результате взрыва в магазине "Перекресток". Общее количество пострадавших, по ее данным, составило 18 человек. Об этом Митянина написала в твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, следственный комитет РФ отрабатывает все версии взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.

Отметим, накануне президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. СКР пока не торопится возбуждать уголовное дело по статье о терроризме.

Напомним, взрыв произошел в среду в магазине "Перекресток". По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.