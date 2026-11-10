Полиция ищет екатеринбурженку, чуть не ставшую жертвой карманников

Полиция Екатеринбурга разыскивает девушку, которую пытались обворовать в автобусе в начале октября. Один из карманников попытался украсть у пассажирки телефон, однако за нее вступился другой пассажир.

Ранее в сети появилось видео конфликта между двумя мужчинами в автобусе №87. Инцидент произошел 6 октября на остановке "Азина". Выяснилось, что один из них хотел похитить телефон из кармана девушки. Правоохранителям удалось выяснить личность карманника, а после задержать целую группу его сообщников, также подозреваемых в хищениях. В отношении них уже возбужден ряд уголовных дел.

При этом, сама пострадавшая в полицию так и не обратилась. В связи с этим, полиция просит гражданку связаться с ними по телефону 8(900)198-58-97 или обратиться лично в городское Управление внутренних дел по адресу ул. Фрунзе, 74.

Полицейские также напоминают горожанам и гостям Екатеринбурга о необходимости внимательно следить за своим имуществом особенно в местах массового скопления людей. А в случае хищения ваших вещей, незамедлительно обращаться в полицию.