В России подтверждена смерть после укола "Мультикан-8" 128 собак

В России подтверждена смерть поле применения вакцины "Мультикан-8" 128 собак

Производитель вакцин для животных, компания "Ветбиохим", подтвердила гибель животных после использования вакцины "Мультикан-8" летом 2026 г. Это первые подтвержденные данные о количестве умерших.

В компании уточнили, что всего к ней поступило 177 обращений от владельцев животных. Из них по 128 собраны документы, подтверждающие смерть от вакцины (каждый случай – одно животное). Остальные случаи находятся "в процессе оформления и уточнения информации", пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Москве началось расследование из-за использования поддельного паспорта качества ветеринарной вакцины. Дело возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о компании "Ветбиохим".

11 сентября Россельхознадзор выпустил приказ, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 г. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим". Позже специалисты Россельхознадзора нашли в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески.