Австрия требует от украинских пенсионеров вернуть незаконно полученную помощь

Австрия требует от украинских беженцев вернуть выплаченную социальную помощь, если при оформлении пособия Grundversorgung они не указывали размер своей украинской пенсии, которую получали, но которую не указали среди получаемых доходов.

Согласно решению Земельного административного суда Нижней Австрии, украинская пенсия считается доходом. Общая сумма требований о возврате уже превысила 445 тысяч евро.

Недавно австрийская партия свободы обратилась к властям с требованием полностью свернуть все виды финансовой поддержки Украины и провести всестороннюю проверку целевого использования тех средств, которые уже были направлены из австрийского бюджета. Речь идет о помощи киевскому режиму. Почти 60% жителей Австрии выступают против продолжения помощи Киеву. Поддерживают это только 30%. Австрийцы отмечают, что государственные средства в первую очередь должны тратиться на свою страну, а не на Украину.