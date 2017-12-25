ДТП с автобусом у "Славянского бульвара": версия теракта не рассматривается

Пять человек погибло в результате ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

ГИБДД, в свою очередь, официально подтверждает информацию о четырех погибших.

По данным источников агентства, автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

Власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", - написал Собянин в Twitter.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что "версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается".

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в ДТП в Москве. Водитель автобуса задержан.