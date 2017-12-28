Госдеп США призвал американцев не посещать район взрыва в Петербурге

Госдепартамент США распространил уведомление, в котором призывает американцев, находящихся в Санкт-Петербурге, не посещать район города, где произошел взрыв.
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"СМИ сообщили о взрыве в торговом центре Санкт-Петербурга. Гражданам США следует воздерживаться от посещения данного района города", - говорится в твиттере Госдепа.
Американцам также рекомендовано в целях обеспечения личной безопасности "следить за сообщениями СМИ".
#Russia: Media reports an explosion at a Shopping Center in St. Petersburg. US citizens should avoid the area and monitor local media for further information. Security Message: https://t.co/YRMn8uWpUr— Travel - State Dept (@TravelGov) 27 декабря 2017 г.
Напомним, ранее было опубликовано видео с исполнителем взрыва в супермаркете в Петербурге.