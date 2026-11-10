Игорь Седов поздравил полицейских Астрахани с профессиональным праздником

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел города с профессиональным праздником.

"От имени депутатов Городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия полицейского – это не просто служба, а настоящее призвание, требующее от человека исключительного мужества, честности и безграничной преданности своему делу. В любых условиях, днём и ночью, вы первыми оказываетесь там, где нужна помощь, оберегая наши дома и семьи, отстаивая законные интересы каждого", - отмечается в поздравлении спикера.

Игорь Седов адресовал городским правоохранителям слова благодарности за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к своим обязанностям, отвагу и готовность прийти на помощь астраханцам.

"Особая признательность ветеранам службы, которые заложили крепкие традиции правоохранительной деятельности и сегодня передают молодым сотрудникам свой опыт. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству!", - говорится в поздравлении.