У ЦБ есть большое пространство для снижения ключевой ставки - Минэк

Центральный банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Восточном экономическом форуме. "Как и на сколько [снижать ключевую ставку] — это уже их [ЦБ] прерогатива", - сказал министр.

Он добавил, что Минэкономразвития видит успех от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ в плане влияния на инфляцию, но за это приходится платить ситуацией в экономике.

Ранее Решеников сказал, что экономика переохладилась серьезнее, чем прогнозировалось.

Сейчас ключевая ставка составляет 18%, ближайший совет директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки, состоится 12 сентября.