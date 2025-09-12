Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%

Банк России снизил ключевую ставку на 1% – до 17%. В ЦБ полагают, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Центробанк будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в 3к25, который остается положительным.

Напряжённость на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект, сообщает пресс-служба Центробанка.

Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный Банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки.