Аркадий Чернецкий: К концу года хотелось бы видеть ключевую ставку 12-15%

Тренд на снижение ключевой ставки должен продолжаться, к концу 2025 года было бы оправданно установить ее на уровне 12-15%, такое мнение в кулуарах выставки "Иннопром" озвучил в беседе с Накануне.RU первый зампред Законодательного собрания Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в экономике России "плановое охлаждение", либо она уже близка к рецессии, Аркадий Чернецкий отметил:

"Я бы не стал делать такие заявления о "наступающем катаклизме". В 2022 году тоже некоторые считали, что мы стоим на пороге экономического развала, когда санкции против нас были объявлены. Но то, что сейчас необходимы корректирующие меры, это совершенно очевидно. В частности, мы увидели, наконец, реакцию Центробанка на то, что высокая ключевая ставка очень сильно тормозит развитие бизнеса и экономики. Сейчас тренд сломался, будем смотреть, насколько интенсивно будут происходить изменения", – отметил он.

По словам первого вице-спикера заксобрания, в нынешних условиях нужна очень тщательная и точечная поддержка государства, в меру сил и возможностей, которыми государство располагает. Что касается величины ключевой ставки, то 12-15% к концу года было бы позитивным показателем, считает Аркадий Чернецкий.

"Я рассчитываю, что все-таки на достаточно небольшом промежутке времени мы вернемся к интенсивному экономическому развитию, и предпосылки для этого будут созданы и Правительством, и Центральным банком. Хотелки [по ключевой ставке] могут быть разные – и 8-9% можно хотеть, но я не думаю, что в течение полугода можно резко провести снижение. Даже если мы будем иметь ставку в районе 12-15%, это будет, на мой взгляд, достаточно хороший результат. И самое главное, чтобы эта ситуация не изменилась. Можно в разовом порядке добиться снижения, а через короткий промежуток времени повернуть обратно", – заключил он.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Это стало первым изменением показателя после семимесячной паузы, начавшейся осенью 2024 года. 25 июля запланировано следующее заседание по ставке, аналитики не исключают ее снижения до 19%.