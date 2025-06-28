Шохин: К концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 13-15%

Ключевая ставка может снизиться к сентябрю до 18%, а к концу года - до 13-15%. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отмечает не только "охлаждение", но и "переохлаждение" ряда отраслей экономики. В этих условиях экономику уже пора "подогревать". Поэтому если в июле ЦБ не снизит ставку, то в сентябре снижение должно быть больше, чем на один процентный пункт. К концу года вполне возможно 13-15%. Но для этого инфляция должна быть в "приемлемых границах". Ключевая ставка примерно в два раза больше инфляции, а прогноз у Минэкономразвития такой, что годовая инфляция должна быть 7-7,5%. То есть ставка не должна быть больше 15%, рассказал он ТАСС.

Сейчас ключевая ставка составляет 20%. Глава "Северстали" Александр Шевелев недавно сказал, что при такой ставке может произойти остановка ряда предприятий.

Лидер СРЗП Сергей Миронов называет бредом то, что высокая ключевая ставка якобы обеспечивает снижение инфляции. На самом деле она душит экономику. Рентабельность в в промышленности около 15%. Соответственно, ставка не должна быть больше.

В ЦБ не спешат снижать ставку, не убедившись, что инфляция продолжит снижаться, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Напомним, ЦБ не подчиняется напрямую ни правительству, ни президенту. Многие эксперты называют его "филиалом" американской Федеральной резервной системы, который действует в интересах доллара.