Снизит или сохранит: аналитики разделились по поводу планов ЦБ на ключевую ставку

Скорее всего, Центральный банк России на ближайшем заседании совета директоров (6 июня) сохранит ключевую ставку на уровне 21%. В таком случае это будет уже пятое подряд сохранение КС на одном уровне. Но, в отличие от предыдущих месяцев, теперь такой прогноз – не консолидирование мнение аналитиков. "Ведомости" пишут, что что так считает чуть больше половины экспертов, остальные же голосуют за альтернативные варианты, самый популярный из которых – снижение ключевой ставки в пределах 0,5-3%.

На последнем совете директоров отмечалось, что инфляция снижается, экономика охлаждается, но тренд пока нельзя назвать устойчивым. При этом регулятор впервые за два года не стал намекать на возможное повышение ключевой ставки в ближайшей перспективе.

Годовая инфляция замедлялась в этом месяце – на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.