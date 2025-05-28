У ЦБ есть основания для снижения ключевой ставки – Силуанов

Минфин России не исключает, что Центральный банк на ближайшем заседании (6 июня) снизит ключевую ставку.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, "есть данные о снижении инфляции, о снижении кредитования". "У ЦБ будет больше оснований для принятия разных решений по ключевой ставке. И основания принять такие решения [о снижении ключевой ставки] у ЦБ есть", - сказал Силуанов, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов.

Напомним, уже несколько месяцев подряд Центральный банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21%.