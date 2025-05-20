Набиуллина: ИИ не допущен к решению по ключевой ставке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что искусственный интеллект используют в работе ЦБ, однако не в случае изменения ключевой ставки – тут нужны профессиональные суждения.

"Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании", - приводит РИА Новости слова Набиуллиной, сказанные ею на "Альфа-саммите".

25 апреля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Сообщалось, что оно направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2026 году.