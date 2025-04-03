03 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Набиуллина: Ключевая ставка – не волшебная палочка

Центральный банк России считает, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 19-22%. "Инфляция в России в следующие месяцы продолжит снижаться и придет в норму к концу года", - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Повышение ключевой ставки (которая сейчас составляет 21%) все еще "на столе", если реализуются инфляционные риски, добавила Набиуллина.

"Здесь, конечно, вы можете сказать, что год назад была похожая картина - инфляция замедлялась, а потом вновь стала расти, что и привело к повышению ставки с 16 до 21%. Мы учитываем этот опыт. Текущее укрепление рубля работает на снижение инфляции, если оно будет устойчивым. Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. На последнем заседании снижение даже не обсуждалось", - рассказала Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Глава ЦБ добавила, что ключевая ставка – "не волшебная палочка", ее снижение при высокой инфляции несет большие риски. По ее мнению, инфляция в годовом выражении еще долго будет высокой.

Среди факторов, которые будут способствовать снижению инфляции, Набиуллина отметила снижение интенсивности расходов бюджета в ближайшие месяцы.

Также Набиуллина согласилась, что высокая ключевая ставка сыграла финансовом положении некоторых компаний. "Период высокой ключевой ставки требует пристального внимания к состоянию отдельных предприятий и отраслей. Ситуация разная. Кто-то получил импульс, госзаказ и импортозамещение им помогли. По историческим мерам прибыль у компаний очень хорошая. Но есть и случаи, когда компании развивались в долг. Например, в жилищном строительстве", - считает Набиуллина.

Теги: ключевая ставка, инфляция, кредитование, эльвира набиуллина


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