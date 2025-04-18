ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% - прогноз

На заседании совета директоров Центрального банка России 25 апреля ключевая ставка в 21% будет сохранена, считает большинство финансовых аналитиков. Некоторые полагают, что ставка может быть снижена до 20% и никто не высказывается за ее повышение, хотя ранее сам регулятор не исключал такой возможности.

Если ставка сохранится на уровне 21%, то это будет самое длинное поддержание ставки на высоком уровне в истории – ставка остается неизменной с 28 октября прошлого года, отмечают "Ведомости".

Эксперты говорят, что высокая процентная ставка уже вызвала серьезная замедление российской экономики, кредитование охладилось, в таких секторах как рыночная ипотека ставки и вовсе стали практически заградительными. Тем не менее, инфляция не показывает устойчивого тренда на снижение, а значит ЦБ продолжит с ней бороться поддержанием высоких ставок.