Изменение ключевой ставки ЦБ РФ предложили согласовывать с Госдумой

Изменение ключевой ставки Банка России предлагают согласовывать с Госдумой.

Соответствующий проект закона 13 февраля будет внесен в Думу вице-спикером Александром Бабаковым, депутатом Николаем Новичковым и главой фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым. В пояснительной записке сказано, что инициатива направлена на повышение стабильности и предсказуемости денежно-кредитной политики страны. По словам депутатов, резкие изменения ключевой процентной ставки могут вызывать шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок.

Как заявил Миронов, документ предусматривает два условия, при которых изменение ключевой ставки ЦБ должно быть согласовано с Госдумой и оформлено постановлением палаты: если ставка повышается более чем на 100 базисных пунктов, или когда её рост превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что ускоренные траты российского бюджета в январе текущего года могут стимулировать Банк России повысить ключевую ставку на ближайшем заседании.