В Банке России объяснили долгое превышение размера ключевой ставки над уровнем инфляции

Чтобы охладить спрос, который "убежал вперед", ключевая ставка Центробанка России должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий.

Как сообщил регулятор, только в таком случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас, разогревая бурный спрос. При сильном дефиците производственных ресурсов, в том числе трудовых, результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них и, как следствие, на конечную продукцию, указал ЦБ РФ.

Отмечается, что поэтому в таких условиях для охлаждения спроса ключевая ставка должна быть значительно выше уровня инфляции длительное время, сообщают "Ведомости".

Напомним, Банк России повысил ставку до 21% и намерен удерживать ее на высоких уровнях "до победы над инфляцией" в рамках борьбы с избыточным спросом, превышающим возможности производства.